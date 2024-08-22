В России отреагировали на удар ВСУ по одному из крупнейших пассажирских портов

Депутат Чепа: удар ВСУ по порту подтверждает необходимость буферной зоны

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железнодорожному парому в порту «Кавказ» еще раз указывает на необходимость создания буферной зоны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы отвели наш флот, который имел на вооружении системы противовоздушной обороны (ПВО), поэтому перекрывать море стало достаточно сложно, — сказал политик. — Мы так сделали, потому что флот в открытом море — слишком хорошая мишень для поражения, защищать его в порту проще».

Чепа напомнил о словах президента России Владимира Путина о необходимости создания буферной зоны для обеспечения безопасности территорий страны. Удар по порту, как считает депутат, еще раз подтверждает актуальность этой задачи.

«Чтобы не было таких ударов, необходима буферная зона. Ситуация не улучшается: каждый день мы слышим голоса разных политиков о том, что Украине нужно разрешить пользоваться поставленным оружием по своему усмотрению, бить им по территории России», — напомнил Чепа.

Он также подчеркнул, что ВСУ наносят удары не по военным, а по инфраструктурным, гражданским объектам, что наносит урон, прежде всего, мирному населению.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар ракетой «Нептун» по железнодорожному парому с топливными цистернами, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Площадь пожара, а также сведения о пострадавших уточняются.