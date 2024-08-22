Атакованный ракетой ВСУ российский паром затонул

ВСУ атаковали паром с 30 топливными цистернами в порту «Кавказ»

Железнодорожный паром, поврежденный в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт «Кавказ», затонул. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram.

Также отмечается, что очагов возгорания на территории самого порта нет.

Ранее глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом.

22 августа стало известно об атаке ВСУ на один из крупнейших пассажирских портов России в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате, по неофициальным данным, в железнодорожный паром «Конро Трейдер» попала украинская ракета «Нептун», что привело к пожару. Предварительно, на борту парома находились пять человек, их судьба неизвестна.

В сети также появилось видео с моментом взрыва в порту. На кадрах видно поднимающийся в небо густой черный столб дыма и яркую вспышку.