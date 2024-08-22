Момент взрыва в одном из крупнейших пассажирских портов России попал на видео

Mash опубликовал видео момента взрыва в порту «Кавказ»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали один из крупнейших пассажирских портов России — «Кавказ» в Краснодарском крае. Момент взрыва попал на видео, кадры публикует Mash в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как густой черный столб дыма поднимается в районе порта, а затем раздается взрыв, за которым следует яркая вспышка. Как сообщают очевидцы, дым виден на Таманском полуострове.

Об атаке на железнодорожный порт сообщил оперативный штаб Кубани. Известно, что удар был нанесен ракетой «Нептун», которая попала в пришвартованное судно. На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших пока не сообщается.