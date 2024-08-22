Более десяти членов экипажа парома в порту «Кавказ» спасли после атаки ВСУ

17 членов экипажа парома в порту «Кавказ» спасены после ракетной атаки ВСУ

17 членов экипажа парома в порту «Кавказ» в Краснодарском крае спасены после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается», — написал он. Спасатели ищут еще двух человек, добавил губернатор.

Также Кондратьев отметил, что на месте происшествия установили заграждения, чтобы избежать распространения топлива.

ВСУ атаковали один из крупнейших пассажирских портов России, «Кавказ», в Краснодарском крае ракетой «Нептун». Удар пришелся по железнодорожному парому с топливными цистернами. В результате полученных повреждений паром затонул в акватории порта.