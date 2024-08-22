Больше десяти человек пропали после ракетной атаки ВСУ на российский порт

Больше десяти человек пропали после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По их информации, на данный момент неизвестна судьба 15 членов экипажа парома, который был пришвартован к порту.
22 августа ВСУ атаковали порт «Кавказ», под удар попал пришвартованный паром. В результате ракетного удара начался пожар. По данным Telegram-канала Shot, атака велась, предположительно, из Одесской области Украины. Удар был нанесен ракетой «Нептун».
На пароме находились 30 цистерн с топливом, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. В результате удара судно затонуло.