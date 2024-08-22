Опубликованы кадры с ударами танков ВС РФ по ВСУ в Курской области

Появились кадры с колонной российских танков, которые атакуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области. На видео запечатлены семь российских танков, которые направляются по дороге в сторону противника. В определенные моменты некоторые боевые машины делают выстрелы из орудий. Бой ведется при поддержке артиллерии, авиации и расчетов реактивных систем залпового огня.

Также 22 августа Минобороны России показало кадры с моментом уничтожения станции радиоэлектронной разведки ВСУ в приграничном районе Курской области.

В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун» ВСУ Минобороны России

В оборонном ведомстве отметили, что РЭР была уничтожена при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». В поражении цели позволили убедиться кадры объективного контроля.

Также сегодня появились кадры ударов экипажа армейской авиации вертолета Ми-35м по замаскированной технике ВСУ авиационными ракетами. Координаты для этого были обозначены передовым авиационным наводчиком.

По данным Минобороны, за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4,7 тысячи бойцов. Там также заявили, что противник более чем за две недели боев лишился 68 танков, 53 бронетранспортеров, 32 артиллерийских орудий и 5 установок зенитных ракетных комплексов.

Российские бойцы подбили на курском направлении американский танк Abrams

Российские бойцы подбили на курском направлении американский танк Abrams. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

На фронте у нас пока все очень хорошо, все под контролем. Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и, как говорится, танк один сегодня Abrams Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

По его словам, российские военные подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра, несколько пунктов управления.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, комментируя появление американского танка, подчеркнул, что вся техника ВСУ будет уничтожена. Депутат сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России контролируют ситуацию на курском и белгородском направлениях.

В течение дня в Курской области были обнаружены несколько украинских ДРГ

В течение дня 22 августа в Курской области были обнаружены и уничтожены несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Одна из них появилась в лесах Курской области близ населенного пункта Скрыльевка, она состояла из военнослужащих из 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и пыталась проникнуть вглубь территории России. Российские военнослужащие уничтожили две боевые бронированные машины и семь бойцов ВСУ, еще одного украинского военного в приграничье взяли в плен.

По информации Минобороны, подразделения группировки войск «Север» также продолжают уничтожать штурмовые группы противника в направлении Комаровки и Малой Локни. Помимо этого, российские военные сорвали попытки атак в направлении Коренево, Кремяное, Мартыновки, Ольговки и Русского Поречного в Курской области.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что армия России в Курской области начала «задвигать» обратно подразделения противника, его продвижение на указанном участке было остановлено.

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили в Курской области разведгруппу возле села Меловое. Также российские военные уничтожили бронемашину «Козак» и захватили оружие натовского образца, в частности ручной пулемет бельгийско-американского производства M249 SAW.

Кроме того, американские наемники в составе Вооруженных сил Украины попытались прорваться в деревню Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области. Российские бойцы отразили атаку и ликвидировали противника, в том числе участников американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (FOG).

Боец 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) ВСУ с позывным Дублин рассказал, что командование Российской армии разгадало цели операции украинских войск в Курскую область и успешно продолжило наступление на покровском направлении. Он добавил, что начало операции подняло боевой дух ВСУ, однако спустя короткое время бойцам стала понятна бесперспективность вторжения.

В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

