Минобороны показало удары Ми-35м по замаскированной технике ВСУ в Курской области

МО опубликовало кадры ударов вертолетов Ми-35м по технике ВСУ в Курской области

Появились кадры ударов экипажа армейской авиации вертолета Ми-35м по замаскированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видеозапись, представленная Министерством обороны России, есть в распоряжении «Ленты.ру».

Армия России ударила по бронированной технике Украины авиационными ракетами. Координаты для этого были обозначены передовым авиационным наводчиком.

«После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулся на площадку вылета», — сообщили в министерстве. Там заверили, что все обозначенные цели были поражены.

Ранее армия России уничтожила в Курской области инженерную машину разграждения ВСУ. Минобороны показало кадры, как беспилотник «Ланцет» уничтожает боевую машину, после чего украинская техника сгорает.