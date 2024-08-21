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16:29, 21 августа 2024Россия

Уничтожение беспилотников инженерной машины ВСУ в Курской области сняли на видео

«Ланцет» уничтожил инженерную машину ВСУ в Курской области, попав на видео

Армия России уничтожила инженерную машину разграждения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные объективного контроля поражения цели предоставило «Ленте.ру» Минобороны РФ.

На видеозаписи беспилотник «Ланцет» уничтожает боевую машину. После поражения украинская техника сгорает.

Видео было снято в одном из приграничных районов Курской области, сообщили в военном ведомстве. Выявить расположение боевой машины позволили разведданные, отметили там.

Ранее Минобороны показало бомбардировку подразделений ВСУ в Курской области. Кадры были сняты с борта фронтового бомбардировщика Су-34. Он поразил позиции противника авиабомбами ФАБ-500.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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