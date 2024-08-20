Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 20 августа 2024Россия

Российский Су-34 накрыл ФАБами солдат ВСУ в Курской области и попал на видео

Минобороны опубликовало сброс авиабомб с Су-34 на позиции ВСУ

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 отбомбился по скоплению украинских войск в Курской области и попал на видео. Запись, сделанная Минобороны России, поступила в редакцию «Ленты.ру».

На кадрах демонстрируется боевой вылет в зоне проведения спецоперации. Су-34 набирает высоту и выдвигается в намеченный квадрат. Затем он сбрасывает на район сосредоточения солдат и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) бомбы ФАБ-500.

Выполнив боевое задание, бомбардировщик благополучно выполняет посадку на аэродроме.

Ранее Минобороны показало кадры поражения воинской колонны ВСУ в Курской области. Потери противника составили около 20 человек и три единицы бронетехники.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Минобороны России назвал срок окончания боев в Курской области. К этому времени должна завершиться и СВО

      В США назвали религиозной чисткой закон о запрете УПЦ на Украине

      Россияне ремонтировали дома и обнаружили редкую находку

      В СПЧ высказались о закрытии «социальной халявы» для мигрантов

      Литва начала строительство базы НАТО возле границы с Белоруссией

      Стилист перечислила россиянкам главные тренды в одежде на осень

      В США признали вторжение НАТО в Россию

      Раскрыта доля не берущих больничный на работе россиян

      Отец и сын обманули желающих снять квартиру на миллионы рублей

      Летевший во Владивосток самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше