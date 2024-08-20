Российский Су-34 накрыл ФАБами солдат ВСУ в Курской области и попал на видео

Минобороны опубликовало сброс авиабомб с Су-34 на позиции ВСУ

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 отбомбился по скоплению украинских войск в Курской области и попал на видео. Запись, сделанная Минобороны России, поступила в редакцию «Ленты.ру».

На кадрах демонстрируется боевой вылет в зоне проведения спецоперации. Су-34 набирает высоту и выдвигается в намеченный квадрат. Затем он сбрасывает на район сосредоточения солдат и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) бомбы ФАБ-500.

Выполнив боевое задание, бомбардировщик благополучно выполняет посадку на аэродроме.

Ранее Минобороны показало кадры поражения воинской колонны ВСУ в Курской области. Потери противника составили около 20 человек и три единицы бронетехники.