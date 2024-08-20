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14:59, 20 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры поражения колонны техники ВСУ в Курской области

Минобороны опубликовало кадры поражения колонны техники ВСУ в Курской области

Появились кадры поражения колонны техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курской области у границы. Видеозапись, предоставленная Минобороны России, есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации оборонного ведомства, колонну противника удалось обнаружить в лесном массиве силами разведывательного беспилотника. Координаты колонны ВСУ передали расчету реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», которая впоследствии ударила по технике и живой силе ВСУ.

«В результате был уничтожены 3 единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее встречный бой бронетехники в Курской области, в котором российский экипаж одержал победу над превосходящими силами противника, сняли на видео. Бой, предварительно, произошел у населенного пункта Русская Конопелька Курской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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