Экипаж российской бронемашины победил в неравном бою в Курской области и попал на видео

Встречный бой бронетехники в Курской области, в котором российский экипаж одержал победу над превосходящими силами противника, сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа Z».
На снятых беспилотником кадрах российский бронеавтомобиль или БМП вступает в перестрелку с двумя единицами украинской бронетехники. Экипаж расстреливает противника из автоматической пушки, после чего украинская техника взрывается.
По данным канала, запечатленный на видео бой произошел в районе населенного пункта Русская Конопелька Курской области.
Ранее Минобороны показало уничтожение украинского танка в Курской области. На кадрах его поражает российский беспилотник «Ланцет».