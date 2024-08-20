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11:02, 20 августа 2024Россия

Экипаж российской бронемашины победил в неравном бою в Курской области и попал на видео

Встречный бой бронетехники в Курской области сняли на видео

Встречный бой бронетехники в Курской области, в котором российский экипаж одержал победу над превосходящими силами противника, сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

На снятых беспилотником кадрах российский бронеавтомобиль или БМП вступает в перестрелку с двумя единицами украинской бронетехники. Экипаж расстреливает противника из автоматической пушки, после чего украинская техника взрывается.

По данным канала, запечатленный на видео бой произошел в районе населенного пункта Русская Конопелька Курской области.

Ранее Минобороны показало уничтожение украинского танка в Курской области. На кадрах его поражает российский беспилотник «Ланцет».

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      Алан Босиков
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