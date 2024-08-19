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15:26, 19 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения украинского танка в Курской области

Минобороны России показало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили перебросу танка ВСУ с использованием трала», — сообщили в министерстве.

На кадрах видно стоящий возле лесополосы на дороге танк. В один момент в боевую машину прилетает боеприпас, после чего происходит взрыв. По данным оборонного ведомства, танк был поражен прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».

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Ранее появились кадры, как беспилотник уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области. Уточняется, что украинскую боевую машину удалось обнаружить во время разведки.

В Курской области почти две недели идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на подконтрольных ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

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      Никита Абрамов
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