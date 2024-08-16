Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Курской области с помощью дрона

Беспилотник «Ланцет» уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видеозапись, представленная Минобороны, есть в распоряжении «Ленты.ру».
Там уточнили, что украинский танк удалось обнаружить во время разведки. Тогда российские военные выявили замаскированную позицию ВСУ и решили нанести удар.
«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был поражен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Минобороны показало кадры поражения украинской бронетехники экипажами Ка-52 на территории Курской области. Также ведомство поделилось видеозаписью уничтожения живой силы и техники ВСУ под Курском ударами вертолета «Аллигатор».