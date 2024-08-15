Минобороны показало кадры удара вертолета «Аллигатор» по бойцам и технике ВСУ под Курском

Минобороны России показало видео удара вертолета Ка-52 по бойцам ВСУ под Курском

Минобороны России показало кадры удара экипажа вертолета Ка-52 «Аллигатор» по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На записи видно, как вертолет выпускает авиационные ракеты, в том числе управляемые снаряды «Вихрь», по выявленным разведкой целям. Затем, выпустив тепловые ловушки, Ка-52 вернулся в место вылета.

Как рассказал штурман «Аллигатора», все назначенные цели успешно поражены.

Ранее появилось видео уничтожения британского танка Challenger 2, используемого бойцами 82-й бригады ВСУ в Курской области. На записи можно заметить характерную для этой бронемашины детонацию пороховых зарядов, открыто расположенных на полу боевого отделения, в отличие от других современных западных танков.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.