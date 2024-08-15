Опубликовано видео уничтожения танка Challenger 2 ВСУ в Курской области

В сети появилось видео уничтожения иностранного танка, используемого бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Запись опубликовал Telegram-канал «Армия Ведлер».

На кадрах объективного контроля виден движущийся по дороге танк. Когда техника съезжает в сторону лесополосы, по ней наносит удар отряд батальона «Каскад Гром».

В свою очередь, Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточнил, что на видео запечатлено уничтожение британского танка Challenger 2, принадлежащего 82-й бригаде ВСУ. По словам автора поста, на записи можно заметить характерную для него детонацию пороховых зарядов, открыто расположенных на полу боевого отделения, в отличие от других современных западных танков.

Ранее Минобороны России показало кадры удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» по многоцелевой бронемашине Вооруженных сил Украины (ВСУ) Shield, произведенной в Италии. На записи видно, как снаряд приближается к технике, после чего происходит взрыв.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.