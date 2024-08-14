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14:11, 14 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры удара «Ланцетом» по итальянской бронемашине ВСУ под Курском

Минобороны опубликовало видео удара «Ланцетом» по бронемашине ВСУ под Курском

Минобороны России показало видео удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» по многоцелевой бронемашине Вооруженных сил Украины (ВСУ) Shield, произведенной в Италии. Ролик ведомство опубликовало в Telegram.

На кадрах объективного контроля с установленной на боеприпасе камеры видно, как он приближается к технике, после чего происходит взрыв. Далее на записи запечатлена горящая бронемашина.

Итальянскую военную технику заметило разведывательное подразделение группировки «Север». «Обнаруженная цель была уничтожена», — констатировали в ведомстве.

Ранее в Минобороны показали уничтожение боеприпасом «Ланцет» замаскированной бронемашины Stryker, произведенной в США, под Курском. На записи видно, что бойцы ВСУ загнал автомобиль под тень и прикрыли ветками.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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