Минобороны показало кадры удара «Ланцетом» по итальянской бронемашине ВСУ под Курском

Минобороны России показало видео удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» по многоцелевой бронемашине Вооруженных сил Украины (ВСУ) Shield, произведенной в Италии. Ролик ведомство опубликовало в Telegram.
На кадрах объективного контроля с установленной на боеприпасе камеры видно, как он приближается к технике, после чего происходит взрыв. Далее на записи запечатлена горящая бронемашина.
Итальянскую военную технику заметило разведывательное подразделение группировки «Север». «Обнаруженная цель была уничтожена», — констатировали в ведомстве.
Ранее в Минобороны показали уничтожение боеприпасом «Ланцет» замаскированной бронемашины Stryker, произведенной в США, под Курском. На записи видно, что бойцы ВСУ загнал автомобиль под тень и прикрыли ветками.