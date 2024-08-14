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11:50, 14 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения замаскированного объекта ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины Stryker в Курской области

Минобороны показало на видео уничтожение замаскированного объекта Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Видеозапись опубликована в Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах российский беспилотник «Ланцет» поражает американскую бронемашину Stryker. На ролике видно, что Stryker загнали под тень деревьев и прикрыли ветками.

После поражения цели беспилотником бронемашина начинает дымиться. Это не первый экземпляр американской бронетехники, уничтоженный в Курской области, подчеркнули в Минобороны.

Ранее на видео попало уничтожение развернутой ВСУ в курском приграничье радиолокационной станции. Она также была поражена «Ланцетом», что зафиксировано данными объективного контроля.

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      Алан Босиков
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