Минобороны показало кадры уничтожения замаскированного объекта ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины Stryker в Курской области

Минобороны показало на видео уничтожение замаскированного объекта Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Видеозапись опубликована в Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах российский беспилотник «Ланцет» поражает американскую бронемашину Stryker. На ролике видно, что Stryker загнали под тень деревьев и прикрыли ветками.

После поражения цели беспилотником бронемашина начинает дымиться. Это не первый экземпляр американской бронетехники, уничтоженный в Курской области, подчеркнули в Минобороны.

Ранее на видео попало уничтожение развернутой ВСУ в курском приграничье радиолокационной станции. Она также была поражена «Ланцетом», что зафиксировано данными объективного контроля.