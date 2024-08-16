Поражение украинской бронетехники экипажами Ка-52 сняли на видео

Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ экипажами Ка-52

Экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 поразили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Видеозапись, сделанную во время боевого вылета, Минобороны России предоставило «Ленте.ру».

На кадрах летчики запускают неуправляемые ракеты по украинской военной технике. Еще на одном фрагменте видеоролика демонстрируется поражение цели ракетой «Вихрь» — штатным вооружением Ка-52.

После поражения целей Ка-52 выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром. Разведка подтвердила поражение всех целей.

Ранее 16 августа Минобороны показало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров, пытавшихся атаковать Крым. При ликвидации угрозы объектам на полуострове также были задействованы вертолеты Ми-8 и Ка-29.