Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 16 августа 2024Россия

Поражение украинской бронетехники экипажами Ка-52 сняли на видео

Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ экипажами Ка-52

Экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 поразили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Видеозапись, сделанную во время боевого вылета, Минобороны России предоставило «Ленте.ру».

На кадрах летчики запускают неуправляемые ракеты по украинской военной технике. Еще на одном фрагменте видеоролика демонстрируется поражение цели ракетой «Вихрь» — штатным вооружением Ка-52.

После поражения целей Ка-52 выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром. Разведка подтвердила поражение всех целей.

Ранее 16 августа Минобороны показало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров, пытавшихся атаковать Крым. При ликвидации угрозы объектам на полуострове также были задействованы вертолеты Ми-8 и Ка-29.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

      Владельцев Ford предупредили о риске пожара в машине

      В западной области Украины ужесточат меры мобилизации из-за плохих показателей

      Росфинмониторинг внес адвокатов Алексея Навального в список террористов и экстремистов

      Назван способ защиты от ракет JASSM

      В России спрогнозировали конец популярности красного полусладкого вина

      Подсчитано число мотоциклов в России

      Морской экспорт Украины полностью восстановился

      В бундестаге назвали вторжение Украины в Россию следствием забвения истории

      Звезду «Фиксиков» избили в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше