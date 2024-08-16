Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ вертолетами у берегов Крыма

Минобороны России показало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Крыма

Минобороны России показало видео уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) у берегов Крыма вертолетами Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота. Запись ведомство предоставило «Ленте.ру».

На кадрах видно, как российские вертолеты атакуют морские дроны, после чего происходит взрыв. Далее запечатлены горящие безэкипажные катера.

По данным ведомства, всего уничтожены пять морских дронов, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Ранее в ведомстве сообщили, что в ночь на 16 августа у Крыма нейтрализовали пять беспилотников и уничтожили два безэкипажных катера. В министерстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

До этого об отражении атаки со стороны Украины сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над акваторией Черного моря.