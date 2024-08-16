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07:12, 16 августа 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности попытки атаки ВСУ на Крым

Минобороны: силы ПВО сбили у Крыма пять БПЛА ВСУ и уничтожили два морских дрона

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь на пятницу, 16 августа, у Крыма нейтрализовали пять беспилотников и уничтожили два безэкипажных катера. Подробности о попытке удара Вооруженных сил Украины (ВС) по полуострову приводит Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотники самолетного типа над Черным морем сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Морские дроны, которые следовали в направлении Крыма, уничтожили дежурными огневыми средствами.

В министерстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не привели других подробностей о попытке удара и возможных разрушениях или пострадавших.

В ночь на 16 августа глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки ВСУ на город. Он призывал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. Никакие объекты в городе не пострадали, заверил он.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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