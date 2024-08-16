Губернатор Развожаев: ПВО сбила беспилотник в Севастополе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Глава города призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — предупредил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Севастополе сбили три беспилотника и уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Атаку отразили силы Черноморского флота (ЧФ), ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Гражданские объекты, предварительно, не пострадали.