Глава Севастополя раскрыл подробности попытки атаки ВСУ

Развожаев: в Севастополе сбили три БПЛА и уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

В ночь на пятницу, 9 августа, в Севастополе сбили три беспилотника и уничтожили три безкэипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о попытке атаки привел глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Атаку, по данным главы города, отразили силы Черноморского флота (ЧФ), противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Гражданские объекты, предварительно, не пострадали.

В ночь на 9 августа Развожаев сообщал о сбитых над Севастополем воздушных целях. В частности, военнослужащим удалось уничтожить противокорабельную ракету «Нептун». Глава Севастополя тогда призвал сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.