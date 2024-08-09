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07:08, 9 августа 2024Россия

Над морем у Севастополя сбили несколько воздушных целей

Развожаев сообщил, что над морем у Севастополя сбили несколько воздушных целей

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Российские военные сбили несколько воздушных целей над морем у Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что военнослужащие отражали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже губернатор добавил, что противовоздушная оборона (ПВО) вела работу по уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставайтесь дома, отойдите от окон», — призвал Развожаев.

Ранее ВСУ устроили «массированную атаку» на Липецк. Один из беспилотников, упавших на территории Липецкой области, повредил объект энергетической инфраструктуры. Позднее стало известно, что на территории региона произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

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      Маргарита Пименова
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