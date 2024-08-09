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05:14, 9 августа 2024Россия

ВСУ устроили «массированную атаку» на Липецк. После прилета дронов жители стали получать фейковые призывы покинуть город

Губернатор Артамонов сообщил о «массированной атаке» беспилотников на Липецк

Фото: Stringer / Reuters

В ночь на пятницу, 9 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили «массированную атаку» на Липецк. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

Он рассказал, что город атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Незадолго до этого в Липецке была объявлена угроза атаки беспилотников, жителей призывали находиться в безопасном месте до отбоя сигнала и держаться подальше от окон.

Один из беспилотников, упавших на территории Липецкой области, повредил объект энергетической инфраструктуры. В результате случившегося возникли нарушения электроснабжения. Сейчас их устраняют специалисты.

Позднее Артамонов проинформировал, что на территории региона произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На место происшествия прибыли все экстренные службы.

Жители Липецка стали получать фейковые призывы покинуть город на фоне атаки. Власти сочли, что за этим стоит Украина

На фоне атаки на Липецк в соцсетях и мессенджерах стали появляться сообщения с призывом к местным жителям покинуть город. Артамонов, комментируя ситуацию, назвал их фейковыми и призвал население не поддаваться панике.

Подобные сообщения рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку

Игорь Артамоновгубернатор Липецкой области

Он вновь попросил горожан оставаться в безопасном месте и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Губернатор также рассказал о введении режима ЧС на территории Липецкого муниципального округа. Такая мера была принята для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.

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Он добавил, что было решено эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов, среди которых опцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. Сейчас, по словам Артамонова, идет подготовка пунктов временного размещения и транспорта.

Ночью Украина попыталась атаковать еще несколько российских регионов

Помимо Липецкой области, украинские беспилотники попытались ударить по Брянской области. Над территорией региона уничтожили четыре дрона самолетного типа. При атаке никто не пострадал, информация о разрушениях также не поступала.

Еще 29 украинских дронов сбили в Белгородской области. При атаке в двух частных домах в Старом Осколе выбило стекла, также были повреждены заборы, кровли, фасады и один легковой автомобиль.

Кроме того, над Черным морем сбили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ. Власти Севастополя сообщали, что в городе сохраняется опасность применения БПЛА.

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      Марина Совина
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