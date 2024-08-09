Четыре беспилотника ВСУ попытались атаковать российский регион

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Уточняется, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских дрона самолетного типа. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет, добавил глава региона.

Ранее стало известно, что российские силы сбили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ над Черным Морем.

Вечером в четверг, 8 августа, два украинских беспилотника сбили над Курской областью. В тот же день сообщалось об атаке на Крым.