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16:44, 8 августа 2024Россия

ВСУ попытались атаковать Крым

Минобороны: украинский беспилотник сбит над Крымом

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженный силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

По данным военного ведомства, украинский беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. около 16:10 мск.

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В Минобороны уточнили, что речь идет о дроне самолетного типа. Такие беспилотники способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

В ночь на 8 августа ВСУ предприняли попытку нанести комбинированный воздушный удар по Курской области — региону, на территории которого 6 августа попыталась прорваться группа украинских солдат при поддержке бронетехники. В небе над областью было перехвачено шесть дронов и пять ракет.

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      Алан Босиков
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