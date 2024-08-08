Вооруженный силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.
По данным военного ведомства, украинский беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. около 16:10 мск.
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В Минобороны уточнили, что речь идет о дроне самолетного типа. Такие беспилотники способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.
В ночь на 8 августа ВСУ предприняли попытку нанести комбинированный воздушный удар по Курской области — региону, на территории которого 6 августа попыталась прорваться группа украинских солдат при поддержке бронетехники. В небе над областью было перехвачено шесть дронов и пять ракет.