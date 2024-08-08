Минобороны: украинский беспилотник сбит над Крымом

Вооруженный силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

По данным военного ведомства, украинский беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. около 16:10 мск.

В Минобороны уточнили, что речь идет о дроне самолетного типа. Такие беспилотники способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

В ночь на 8 августа ВСУ предприняли попытку нанести комбинированный воздушный удар по Курской области — региону, на территории которого 6 августа попыталась прорваться группа украинских солдат при поддержке бронетехники. В небе над областью было перехвачено шесть дронов и пять ракет.