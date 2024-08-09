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01:33, 9 августа 2024Россия

Российские военные сбили противокорабельную ракету ВСУ над Черным морем

Развожаев: военные России сбили противокорабельную ракету ВСУ над Черным морем

Фото: РИА Новости

Российские военные сбили противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным Морем, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Наши военные отбивают атаку ВСУ», — добавил он, уточнив, что в Севастополе сохраняется опасность применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Воздушная тревога в городе была объявлена в 1:05 по московскому времени.

Ранее Украина выпустила по России управляемую ракету «Нептун-МД». Ракета была сбита над Курской областью. Ее уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

До этого ВСУ впервые обстреляли Луганск с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. Украинские войска выпустили по городу ракеты, способные наносить удары на расстояние до 300 километров, в воскресенье, 4 августа.

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      Маргарита Пименова
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