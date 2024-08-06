Украина впервые обстреляла Луганск ракетами ATACMS

ВСУ впервые обстреляли Луганск с помощью ракет ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли Луганск с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские войска выпустили по городу ракеты, способные наносить удары на расстояние до 300 километров, в воскресенье, 4 августа. Он отметил, что целью обстрела была гражданская инфраструктура.

Уточняется, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракеты на подлете к Луганску. В результате падения обломков были повреждены жилые дома и загорелась сухая трава.

Источник добавил, что уцелевшие части ATACMS и навигационные платы были переданы специалистам для изучения.

В ночь на пятницу, 2 августа, ВСУ атаковали Севастополь. В городе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект, фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома.