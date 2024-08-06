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06:36, 6 августа 2024Бывший СССР

Украина впервые обстреляла Луганск ракетами ATACMS

ВСУ впервые обстреляли Луганск с помощью ракет ATACMS

Фото: United States Army / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли Луганск с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские войска выпустили по городу ракеты, способные наносить удары на расстояние до 300 километров, в воскресенье, 4 августа. Он отметил, что целью обстрела была гражданская инфраструктура.

Уточняется, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракеты на подлете к Луганску. В результате падения обломков были повреждены жилые дома и загорелась сухая трава.

Источник добавил, что уцелевшие части ATACMS и навигационные платы были переданы специалистам для изучения.

В ночь на пятницу, 2 августа, ВСУ атаковали Севастополь. В городе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект, фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома.

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      Марина Совина
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