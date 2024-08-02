Глава Севастополя показал кадры с места падения суббоеприпасов ATACMS на проспект

Развожаев показал кадры с места падения суббоеприпасов ракеты ATACMS на проспект

Появилась видеозапись с места падения суббоеприпасов американской ракеты ATACMS, которые упали на проспекте Генерала Острякова в Севастополе. Ее публикует глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

На кадрах виден оцепленный полицией и сотрудниками МЧС проспект. Обстановка на месте ЧП спокойная. Губернатор также показал фото суббоеприпаса, упавшего на проспект.

«Сейчас оперативные службы будут убирать суббоеприпасы и принимать решение по части сбитой ракеты (возможна ли ее транспортировка для уничтожения на полигоне)», — написал Развожаев.

Севастополь попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 2 августа. В городе объявляли баллистичечскую угрозу, впоследствии сообщалось о поражении нескольких воздушных целей. На улице Симонка в Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома и застряла на техническом этаже, а часть суббоеприпасов от сбитой АTACMS упали на проспекте Генерала Острякова