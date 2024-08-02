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05:50, 2 августа 2024Бывший СССР

В Севастополе часть ракеты ATACMS пробила крышу

Развожаев: в Севастополе часть ракеты ATACMS пробила крышу и застряла на этаже

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На улице Симонка в Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. .

Она застряла на техническом этаже. Пострадавших нет. «На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения», — говорится в публикации.

До этого губернатор сообщил, что суббоеприпасы от сбитой ракеты ATACMS упали на проспекте Генерала Острякова. Часть улицы оцепили. Он отметил, что специалисты будут убирать части ракеты и принимать решение о том, возможно ли транспортировать их на полигон для уничтожения.

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      Сергей Грехов
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