Развожаев: в Севастополе часть ракеты ATACMS пробила крышу и застряла на этаже

На улице Симонка в Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. .

Она застряла на техническом этаже. Пострадавших нет. «На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения», — говорится в публикации.

До этого губернатор сообщил, что суббоеприпасы от сбитой ракеты ATACMS упали на проспекте Генерала Острякова. Часть улицы оцепили. Он отметил, что специалисты будут убирать части ракеты и принимать решение о том, возможно ли транспортировать их на полигон для уничтожения.