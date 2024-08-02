В Севастополе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект

Развожаев: в Севастополе оцепили часть проспекта из-за частей сбитой ATACMS

В Севастополе суббоеприпасы от сбитой ракеты ATACMS упали на проспекте Генерала Острякова, дорога частично оцеплена в районе дома 242, корпус 2. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сейчас оперативные службы оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS», — предупредил городской глава.

Он отметил, что специалисты будут убирать части ракеты и принимать решение о том, возможно ли транспортировать их на полигон для уничтожения. На месте работают сотрудники МЧС, пиротехники и оперативный штаб.

Ранее Развожаев сообщил, что российские военные отразили массированную атаку на Севастополь, они сбили более четырех воздушных целей. В городе объявлялась баллистическая угроза.