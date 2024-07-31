Минобороны заявило о перехвате украинской ракеты «Нептун-МД» над регионом России

МО: силы ПВО уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД» над Курской областью

В ночь на среду, 31 июля, Украина выпустила по России управляемую ракету «Нептун-МД». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что ракета была сбита над Курской областью. Ее уничтожили средствами противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ночью над Россией также перехватили 19 украинских беспилотников. 11 из них сбили над Белгородской, 4 — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской и Ростовской областями, а также Крымом.

Днем ранее, 30 июля, ВСУ также пытались атаковать Курскую область с помощью ракет. Тогда в небе над Октябрьским и Курчатовским районами перехватили четыре ракеты. Никто не пострадал.