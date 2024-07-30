Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:37, 30 июля 2024Россия

В российском регионе уничтожили четыре ракеты ВСУ

Врио губернатора Смирнов: над Курской области уничтожили четыре ракеты ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что над регионом уничтожили четыре ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Смирнов уточнил, что украинские ракеты были уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами. «При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112! Благодарю бойцов ПВО за защиту», — написал он.

В ночь на 29 июля средства ПВО за одну ночь сбили 19 беспилотников в Курской области. «Отмечалось нарушение энергоснабжения в 7 населенных пунктах, в которых проживает более 400 человек», — рассказал врио губернатора региона.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США провели попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Когда эти разработки появятся в американских войсках?

      Минобороны отчиталось об ударах «Гиацинтами» по опорным пунктам ВСУ

      В Британии выступили с требованием к Шольцу

      Девять стран Латинской Америки потребовали пересмотра выборов в Венесуэле

      В российском регионе уничтожили четыре ракеты ВСУ

      В ЕП назвали покушения на Трампа и Фицо атакой на демократию

      Конструктор показал вычислитель Су-57

      В России заметили рост спроса на необычный тип туризма

      В России начались плановые учения ВМФ

      Школьница из Луганска рассказала о поддержке от США и Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше