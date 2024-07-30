В российском регионе уничтожили четыре ракеты ВСУ

Врио губернатора Смирнов: над Курской области уничтожили четыре ракеты ВСУ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что над регионом уничтожили четыре ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Смирнов уточнил, что украинские ракеты были уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами. «При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112! Благодарю бойцов ПВО за защиту», — написал он.

В ночь на 29 июля средства ПВО за одну ночь сбили 19 беспилотников в Курской области. «Отмечалось нарушение энергоснабжения в 7 населенных пунктах, в которых проживает более 400 человек», — рассказал врио губернатора региона.