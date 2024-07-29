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08:36, 29 июля 2024Россия

Средства ПВО за одну ночь сбили 19 беспилотников в Курской области

Смирнов: средства ПВО сбили за ночь 19 беспилотников в Курской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за одну ночь сбили 19 беспилотников в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора приграничного региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он отметил, что падение обломков было зафиксировано в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах.

Как разъяснил Смирнов, в Суджанском районе незначительные повреждения получил автомобильный мост, движение по нему не прекращалось. В Солнцевском районе обломками дронов оказались повреждены линии электропередачи.

«Отмечалось нарушение энергоснабжения в 7 населенных пунктах, в которых проживает более 400 человек. В настоящее время подача света возобновлена», — написал врио главы Курской области.

Он добавил, что в Золотухинском и Поныровском районах падавшие вблизи железнодорожных путей обломки беспилотников никакого ущерба не нанесли.

Ранее сообщалось, что в Курской области после прилета беспилотников загорелась нефтебаза.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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