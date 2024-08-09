Липецкий губернатор Артамонов: произошла детонация взрывоопасных объектов

В Липецкой области произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Кроме того, в результате падения украинского беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Глава региона добавил, что угроза атаки беспилотников Вооруженных сил Украины сохраняется. «Работают [силы противовоздушной обороны] ПВО и средства подавления», — написал он.

Ранее Игорь Артамонов сообщил, что Липецк подвергся «массированной атаке» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. В регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте.