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03:45, 9 августа 2024Россия

В Липецкой области произошла детонация взрывоопасных объектов

Липецкий губернатор Артамонов: произошла детонация взрывоопасных объектов

Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

В Липецкой области произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Кроме того, в результате падения украинского беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Глава региона добавил, что угроза атаки беспилотников Вооруженных сил Украины сохраняется. «Работают [силы противовоздушной обороны] ПВО и средства подавления», — написал он.

Ранее Игорь Артамонов сообщил, что Липецк подвергся «массированной атаке» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. В регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте.

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      Марина Совина
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