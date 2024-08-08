Началась эвакуация части жителей российского региона после прилета украинских БПЛА

Артамонов: началась эвакуация жителей Липецкого муниципального округе

В Липецком муниципальном округе Липецкой области началась эвакуация жителей части населенных пунктов после прилета украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Речь идет про следующие населенные пункты: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Губернатор призвал жителей слушать указания представителей экстренных служб.

Эвакуация понадобилась на время ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Каких-либо подробностей случившегося Артамонов не приводил.

Незадолго до этого глава региона сообщил о массированой атаке беспилотников на область.