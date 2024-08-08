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04:53, 9 августа 2024Россия

Началась эвакуация части жителей российского региона после прилета украинских БПЛА

Артамонов: началась эвакуация жителей Липецкого муниципального округе

В Липецком муниципальном округе Липецкой области началась эвакуация жителей части населенных пунктов после прилета украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Речь идет про следующие населенные пункты: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Губернатор призвал жителей слушать указания представителей экстренных служб.

Эвакуация понадобилась на время ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Каких-либо подробностей случившегося Артамонов не приводил.

Незадолго до этого глава региона сообщил о массированой атаке беспилотников на область.

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      Марина Совина
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