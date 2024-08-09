Губернатор Липецкой области прокомментировал призывы покинуть регион

Губернатор Артамонов назвал призывы покидать регион фейковыми

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал призывы покидать Липецк на фоне «массированной атаки» на регион. В своем Telegram-канале он заявил, что подобные сообщения, распространившиеся в соцсетях и мессенджерах, являются фейковыми.

Глава региона попросил местных жителей не поддаваться панике и оставаться в безопасном месте, а также соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы.

В ночь на пятницу, 9 августа, Липецк подвергся «массированной атаке» украинских беспилотников. Артамонов сообщал о работе сил противовоздушной обороны (ПВО) над регионом. Он также рассказал о детонации взрывоопасных объектов на территории области.

Позднее стало известно, что упавший беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры.