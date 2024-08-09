Украина пыталась ударить по России 75 беспилотниками и 7 безэкипажными катерами

Силы ПВО сбили 75 дронов и уничтожили 7 беспилотных катеров в семи регионах РФ

В ночь с 8-го на 9 августа Вооруженные силы Украины пытались ударить по семи регионам России беспилотниками и безэкипажными катерами. Подробности о массированной попытки атаки на Россию приводит Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, десятки беспилотников перехватили над семью регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО). Они сбили 26 дронов над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, 7 — над Курской, 5 — над Брянской, 4 — над Воронежской, 1 — над Орловской областью, 5 — над Крымом и еще 8 над акваторией Черного моря.