Стало известно о новой тактике нападения ВСУ на мирных жителей в России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новую тактику нападения на мирных жителей в России с помощью дронов-камикадзе. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.
Как стало известно изданию, Украина ударяет беспилотниками по жилым домам, магазинам, остановкам и автомобилем по два раза, чтобы нанести максимальный ущерб и причинить вред мирным жителям. Например, так дрон может залететь в поврежденное предшественником здание.
Подобную тактику ВСУ использовали при атаках в июле и в начале августа. Она предполагает, что оператор дрона запускает два беспилотника друг за другом по одному объекту. Именно таким образом ВСУ, в частности, 2 августа уничтожили жилой дом в Белгородской области, а 3 августа — ударили по многоэтажке в Орловской области.
В июле сообщалось, что ВСУ начали охотиться на российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с помощью FPV-дронов. Такую тактику в украинской армии разработали еще год назад.