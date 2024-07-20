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07:03, 20 июля 2024Бывший СССР

Новую тактику ВСУ относительно БПЛА раскрыли

ТАСС: ВСУ охотятся на российские БПЛА с помощью FPV-дронов

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen / www.imago-images.de

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали охотиться на российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с помощью FPV-дронов. Новую тактику раскрыл генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в беседе с ТАСС.

«КБР регулярно получает обратную связь от военнослужащих, мы слышим про перехваты наших разведывательных аппаратов при помощи FPV. Иногда ВСУ специально охотятся за беспилотниками-разведчиками. Ситуация нам понятна и на этот случай мы уже припасли пару джокеров в рукаве», — рассказал Кузякин.

Он отметил, что тактику перехвата беспилотников с помощью FPV-дронов ЦКБР разработали еще год назад.

Ранее стало известно, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» получили усовершенствованную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления беспилотников, которая создает антидроновый «купол».

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      Евгений Силаев
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