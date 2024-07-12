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11:21, 12 июля 2024Наука и техника

В России рассказали об антидроновом «куполе» «Солнцепека»

Минобороны: системы РЭБ создают «купол» для защиты ТОС-1А «Солнцепек» от дронов

Фото: Александр Река / ТАСС

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» получили усовершенствованную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления беспилотников, которая создает антидроновый «купол». Об этом рассказал наводчик-оператор машины с позывным Боб, пишет ТАСС.

«Система РЭБ помогает нам. То есть антидроновые ружья, всякие другие системы, которые глушат, подавляют связь. Они создают такой некий купол, получается, и разные частоты [глушат], например, FPV-дрон летает на одной частоте, другие дроны — на другой. И у нас вкупе получается, что весь диапазон мы закрываем», — сказал он в ролике, предоставленном Минобороны России.

В ведомстве отметили, что расчет «Солнцепека» группировки войск «Восток» с самого начала в зоне спецоперации. За это время машину модифицировали, установив систему автоматического наведения на цель и комплекс РЭБ для защиты от дронов.

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В апреле в Минобороны сообщили, что предприятие «Омсктрансмаш», которое выпускает ТОС-1А «Солнцепек», ТОС-2 «Тосочка» и танки Т-80БВМ, повысило защищенность бронетехники перед отправкой в зону специальной военной операции.

В том же месяце стало известно, что в России кратно нарастили выпуск «Солнцепеков».

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      Даниил Иринин
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