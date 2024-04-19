Россия кратно нарастила выпуск «Солнцепеков»

МО РФ: в Омской области в 2,5 раза нарастили выпуск ТОС-1А «Солнцепек»

В Омской области предприятие оборонно-промышленного комплекса кратно нарастило выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Об этом со ссылкой на Минобороны России (МО РФ) сообщает ТАСС.

«Главе российского военного ведомства [Сергею Шойгу] доложили, что за прошлый год предприятием увеличен выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в 2,5 раза», — заявили в МО РФ.

Там добавили, что наращивание объемов выпускаемой продукции произошло благодаря расширению производственных возможностей, увеличению численности персонала и переходу предприятия на двухсменных круглосуточный график работы.

Выполнение гособоронзаказа в ходе посещения предприятия в Омской области проверил министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее «Российская газета» обратила внимание на то, что ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» получили дополнительную защиту.