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10:55, 19 апреля 2024Наука и техника

Россия кратно нарастила выпуск «Солнцепеков»

МО РФ: в Омской области в 2,5 раза нарастили выпуск ТОС-1А «Солнцепек»

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В Омской области предприятие оборонно-промышленного комплекса кратно нарастило выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Об этом со ссылкой на Минобороны России (МО РФ) сообщает ТАСС.

«Главе российского военного ведомства [Сергею Шойгу] доложили, что за прошлый год предприятием увеличен выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в 2,5 раза», — заявили в МО РФ.

Там добавили, что наращивание объемов выпускаемой продукции произошло благодаря расширению производственных возможностей, увеличению численности персонала и переходу предприятия на двухсменных круглосуточный график работы.

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Ранее «Российская газета» обратила внимание на то, что ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» получили дополнительную защиту.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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