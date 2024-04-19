Шойгу проверил выполнение госзаказа в Омской области

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием в Омской области

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием, которое выпускает танки и тяжелые огнеметные системы. Глава компании доложил министру, что в соответствии с его указанием специалисты улучшили защищенность бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее Шойгу во время посещения подмосковного завода «Конструкторское бюро машиностроения» заявил, что гособоронзаказ следует выполнять оперативнее. «Быстрее надо делать», — призвал министр.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.