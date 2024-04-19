Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:50, 19 апреля 2024Наука и техника

Шойгу проверил выполнение госзаказа в Омской области

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием в Омской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием, которое выпускает танки и тяжелые огнеметные системы. Глава компании доложил министру, что в соответствии с его указанием специалисты улучшили защищенность бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля 2022
Наводчик Милонов. Кто из российских политиков собрался на фронт, а кто хочет, но не поедет?
Наводчик Милонов.Кто из российских политиков собрался на фронт, а кто хочет, но не поедет?
24 сентября 2022

Ранее Шойгу во время посещения подмосковного завода «Конструкторское бюро машиностроения» заявил, что гособоронзаказ следует выполнять оперативнее. «Быстрее надо делать», — призвал министр.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский военный самолет упал на Ставрополье, один член экипажа пропал. Что стало причиной крушения?

      Глава Ставрополья привел новые подробности об экипаже рухнувшего Ту-22М3

      Трамп потребовал от Европы больше денег для Украины

      Бывший вице-президент США предупредил об угрозе НАТО со стороны России

      Работник подмосковных домов престарелых надругался над 71-летней пенсионеркой

      Ани Лорак призвали выдать российский паспорт

      Россияне устроили митинг с криками «Домой!» в аэропорту Дубая

      В Москве подешевел один тип жилья

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема прогулялась по саду в майке без бюстгальтера

      Стала известна судьба четвертого члена экипажа упавшего на Ставрополье Ту-22М3

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше