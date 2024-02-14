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14:17, 14 февраля 2024Россия

Шойгу оценил выполнение оборонного заказа фразой «быстрее надо делать»

Глава МО Шойгу в КБ машиностроения заявил, что ГОЗ нужно выполнять быстрее

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) необходимо выполнять быстрее. Так о темпах выполнения ГОЗ во время посещения подмосковного завода «Конструкторское бюро машиностроения» высказался министр обороны России Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

Так Шойгу отреагировал на доклад главного конструктора «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашина, в котором тот сообщил, что завод выполняет сразу несколько задач, среди которых — работа по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов.

В ответ на слова Кашина Шойгу произнес фразу «Быстрее надо делать».

Ранее сообщалось, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству беспилотников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Тогда министр акцентировал внимание руководства концерна на востребованности зенитных управляемых ракет.

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      Марк Леонов
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