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00:21, 21 апреля 2024Наука и техника

Защищенность российских «летающих танков» и тяжелых огнеметов повысили

«Омсктрансмаш» повысил защищенность танков Т-80БВМ и ТОС перед отправкой на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Предприятие «Омсктрансмаш», которое выпускает тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», а также танки Т-80БВМ, повысило защищенность бронетехники перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram по итогам посещения завода главой ведомства Сергеем Шойгу.

«Руководитель предприятия доложил генералу армии Сергею Шойгу, что в соответствии с его поручением повышена защищенность бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации», — говорится в сообщении.

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Ранее в Минобороны сообщили, что модернизированные танки Т-80БВМ, которые называют летающими, начали получать комплекс маскировки «Накидка» и защищающий башню козырек уже на конвейере.

В апреле стало известно, что системы ТОС-1А и ТОС-2 получили решетчатые экраны, которые прикрывают пакеты направляющих с реактивными снарядами от FPV-дронов и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов. Гусеничные ТОС-1А дополнительно оснастили динамической защитой «Реликт».

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      Даниил Иринин
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