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10:11, 19 апреля 2024Наука и техника

Т-80БВМ начали получать «Накидку» и защитный козырек на конвейере

МО РФ: танки Т-80БВМ начали получать «Накидку» и защитный козырек на конвейере

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Российские танки Т-80БВМ начали получать комплекс маскировки «Накидка» и защитный козырек уже на конвейере. Об этом со ссылкой на Минобороны России (МО РФ) сообщает ТАСС.

«Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни», — заявили в военном ведомстве.

Выполнение соответствующих работ в рамках гособоронзаказа проверил министр обороны России Сергей Шойгу, посетивший предприятие в Омской области.

Ранее главе военного ведомства в ходе посещения подмосковного комплекса «Патриот» доложили, что в мае российские войска получат первые 30 образцов робототехнических транспортных платформ, предназначенных для подвоза материальных средств.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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