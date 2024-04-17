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10:28, 17 апреля 2024Наука и техника

Российские войска получат первые 30 робототехнических транспортных платформ

Войска РФ в мае получат 30 образцов робототехнических транспортных платформ

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

В мае российские войска получат первые 30 образцов робототехнических транспортных платформ, предназначенных для подвоза материальных средств, заявили министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения подмосковного комплекса «Патриот». Об этом сообщает ТАСС.

«Министру обороны РФ доложили, что уже до конца следующего месяца будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов», — сказали в военном ведомстве.

В ходе мероприятия глава Минобороны поручил, в частности, немедленно запустить в серийное производство перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс, предназначенный для эвакуации раненых бойцов с передовой. «Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой», — заявил министр.

В ходе мероприятия глава военного ведомства поручил дооснастить представленного ему штурмового робота огневой поддержки пулеметом и прокатился на созданном для армейских спецподразделений новом легком бронеавтомобиле.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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