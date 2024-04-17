Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:13, 17 апреля 2024Наука и техника

Шойгу поручил дооснастить штурмового робота пулеметом

Шойгу поручил дооснастить штурмового робота огневой поддержки пулеметом

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил оснастить робота огневой поддержки пулеметом для проведения штурмов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает РИА Новости.

В ходе проверки выполнения указаний по разработке роботизированных комплексов для нужд Российской армии главе Минобороны в подмосковном выставочном центре «Патриот» представили более 30 перспективных изделий от 18 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Одно из них — многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки — Шойгу поручил дооснастить дополнительными пулеметными огневыми средствами.

Также министр обороны прокатился на новом легком бронеавтомобиле, созданном для армейских спецподразделений.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В затонувшей машине с участниками СВО обнаружили тела военных. Их искали пять дней

      В России мужчина обвинил клиентов ночного клуба в избиении из-за поддержки СВО

      В США назвали последствия провала антироссийских санкций для Вашингтона

      Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить и выйти в плей-офф НХЛ

      В Египте заявили о понимании принципов работы с Россией в условиях санкций

      Россиянин побывал в Венесуэле и рассказал о «дышащих на ладан» местных машинах

      Шойгу поручил дооснастить штурмового робота пулеметом

      Россиянам раскрыли лучшее время для покупки квартиры

      Вернувшийся в Россию блогер оценил влияние переезда в США на его жизнь

      Появились подробности о найденной на дне реки машине с участниками СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше