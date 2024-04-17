Шойгу поручил дооснастить штурмового робота пулеметом

Шойгу поручил дооснастить штурмового робота огневой поддержки пулеметом

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил оснастить робота огневой поддержки пулеметом для проведения штурмов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает РИА Новости.

В ходе проверки выполнения указаний по разработке роботизированных комплексов для нужд Российской армии главе Минобороны в подмосковном выставочном центре «Патриот» представили более 30 перспективных изделий от 18 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Одно из них — многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки — Шойгу поручил дооснастить дополнительными пулеметными огневыми средствами.

Также министр обороны прокатился на новом легком бронеавтомобиле, созданном для армейских спецподразделений.