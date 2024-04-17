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08:57, 17 апреля 2024Наука и техника

Шойгу испытал легкий бронеавтомобиль для спецподразделений

Шойгу прокатился на новом легком бронеавтомобиле для спецподразделений

Кадр: Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу лично прокатился на новом легком бронеавтомобиле, созданном для спецподразделений Российской армии. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Министр прибыл в конгрессно-выставочный центр «Патриот», где ему продемонстрировали более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. Шойгу апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества.

В феврале Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Об этом он заявил в ходе проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Глава оборонного ведомства сообщил о необходимости скорректировать график отправки всего вооружения, сдвинув сроки передачи техники на второй-третий кварталы, а также придерживаться равномерных поставок в течение года.

До этого министр критиковал темпы выполнения оборонного заказа. Посетив подмосковный завод «Конструкторское бюро машиностроения», Шойгу заслушал доклад главного конструктора Валерия Кашина. Он сообщил, что завод выполняет сразу несколько задач, среди которых — работа по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов. В ответ на слова Кашина Шойгу произнес фразу: «Быстрее надо делать».

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      Марина Совина
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