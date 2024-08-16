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03:03, 16 августа 2024Россия

Три беспилотника сбили в российском городе

Губернатор Развожаев: ПВО сбила три беспилотника в небе над Севастополем
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотника в небе над Севастополем. Об этом сообщил глава российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) также участвовали силы Черноморского флота.

«По информации Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал губернатор.

Ранее система ПВО сбила беспилотник в акватории Черного моря. Развожаев призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

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